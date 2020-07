Incidenti in montagna, donna di 90 anni salvata in Valmalenco

L'anziana è caduta mentre saliva lungo il sentiero che porta all'Alpe Pirlo. È scivolata e ha battuto la testa. I tecnici l'hanno localizzata, raggiunta, messa in sicurezza e portata all'ambulanza

Due interventi ieri in Valmalenco. Il primo per soccorrere una donna di 90 anni, caduta mentre saliva lungo il sentiero che porta all'Alpe Pirlo. È scivolata e ha battuto la testa. I tecnici l'hanno localizzata, raggiunta, messa in sicurezza e portata all'ambulanza.

Altro intervento nel tardo pomeriggio: due persone, che scendevano dal rifugio Bignami, si sono ritrovate in un punto molto ripido da cui non riuscivano più a muoversi. Hanno deciso di chiedere aiuto, anche se erano illesi. Le squadre del soccorso alpino li hanno raggiunti e messi in sicurezza. Sono stati, infine, recuperati con il verricello dall'elicottero dei vigili del fuoco.