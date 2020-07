Suzzara, anziano muore in incidente stradale mentre va a messa

Tragedia in provincia di Mantova. Un anziano è morto in un incidente stradale a Suzzara, mentre questa mattina poco prima delle 8, in auto con la moglie, stava andando a messa.

Le ipotesi

La vittima si chiamava Antonio Rendinello e aveva 85 anni: forse è stato colto da malore alla guida della sua utilitaria che alcuni testimoni hanno visto sbandare prima dell'impatto contro il cancello di una scuola materna. Nell'urto è rimasta ferita in maniera non grave la moglie 79enne, ricoverata all'ospedale di Mantova. Sul posto sono arrivati ambulanza e l'elisoccorso. I medici hanno tentato di rianimare l'anziano con un lungo massaggio cardiaco, ma inutilmente.