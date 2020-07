Suzzara, finisce in auto contro cancello di una scuola: morto 85enne

L'anziano, che potrebbe aver avuto un malore, si stava recando a messa. Nell'urto è rimasta ferita in maniera non grave la moglie 79enne

Un uomo di 85 anni è morto dopo essersi schiantato contro il cancello di una scuola materna a Suzzara, in provincia di Mantova. L'anziano si stava recando a messa. Sul posto sono intervenuti un'ambulanza e l'elisoccorso, ma per l'85enne non c'è stato nulla da fare. Nell'urto è rimasta ferita in maniera non grave la moglie 79enne.

L'incidente

Lo scontro è avvenuto poco prima delle 8 quando l'uomo era in auto con la moglie. Secondo le prime ricostruzioni, avrebbe accusato un malore alla guida. L'auto ha iniziato a sbandare prima dell'impatto contro il cancello.