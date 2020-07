Vigevano, animalisti devastano la sede di Arcicaccia

Un'incursione notturna firmata dall'Animal Liberation Front ha devastato la sede dell'Arcicaccia di Vigevano, alla cascina La Favorita a Vigevano. Sono stati sottratti, e probabilmente liberati, 60 fagiani che dovevano servire oggi per una prova senza sparo con cani da ferma e da cerca.

Il blitz degli animalisti

Il raid è stato scoperto questa mattina, arredi e suppellettili rovesciati e in parte distrutti, danni ingenti e ovunque scritte con bombolette spray con minacce e insulti contro i cacciatori "assassini" e la sigla dell'organizzazione animalista internazionale che si è spesso caratterizzata per azioni di questo tipo. La gara cinofila è stata comunque confermata, gli organizzatori sono riusciti a reperire in extremis altrove i fagiani occorrenti. Intanto sul posto è intervenuta la Polizia, che ha avviato le indagini.