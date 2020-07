Milano, violentò una turista in un fast food: condannato a 5 anni

L’episodio avvenne nella notte tra il 3 e il 4 novembre del 2019, quando la giovane chiese all’uomo, un addetto alle pulizie in servizio presso il McDonald’s di via Paolo Sarpi, di poter utilizzare la rete Wi-Fi del locale

Cinque anni di carcere per violenza sessuale, rapina e sequestro di persona. È questa la pena inflitta - con rito abbreviato - al 37enne egiziano che, nella notte tra il 3 e il 4 novembre dell’anno scorso, violentò una turista russa di 26 anni all’interno del McDonald’s di via Paolo Sarpi, a Milano, dopo che quest’ultima gli chiese di poter utilizzare la rete Wi-Fi del locale per mettersi in contatto col proprietario dell’abitazione in cui alloggiava. La condanna è arrivata a seguito delle indagini condotte dal pm Giovanni Tarzia.