Incidente nel Bergamasco, scontro tra auto e tir: morto un 60enne

Un uomo di 60 anni ha perso la vita in tragico incidente stradale avvenuto quest’oggi sulla strada provinciale 91 della Valcalepio a Bolgare, in provincia di Bergamo. La vittima era a bordo della sua Opel Corsa ed è andata a scontrarsi frontalmente con un camion che stava giungendo dalla direzione opposta. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Bergamo, oltre all'elisoccorso del 118 e a un'ambulanza, ma per il conducente della vettura non c'è stato nulla da fare: nell'impatto è rimasto incastrato tra le lamiere dell’auto ed è morto sul colpo. Stando ai primi accertamenti della polizia stradale, il 60enne procedeva in direzione di Bagnatica e per ragioni ancora da chiarire avrebbe invaso la corsia opposta.