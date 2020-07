Incendio a Milano, distrutto appartamento al sesto piano: 4 feriti

Le fiamme hanno bruciato in tarda mattinata un’abitazione in un palazzo in via Matteo Civitali. Le persone coinvolte sono state trasportate in ospedale: nessuna è in gravi condizioni. I vigili del fuoco sono intervenuti con 5 mezzi

Un incendio, divampato nella tarda mattinata di oggi, ha completamente distrutto oggi un appartamento al sesto piano di un palazzo in via Matteo Civitali, a Milano, e quattro persone sono state trasportate in ospedale: nessuna è in gravi condizioni. I vigili del fuoco sono intervenuti con cinque mezzi, tre dei quali sono ancora sul posto per le operazioni di bonifica. Le fiamme hanno distrutto la casa e hanno danneggiato anche le abitazioni vicine. Sono in corso le indagini per individuare la causa del rogo.

I feriti

Il 118 è intervenuto con tre ambulanze, un'automedica e un'auto infermieristica alle 12.40 di oggi e ha soccorso un uomo di 46 anni, ustionato e ricoverato al Niguarda in codice giallo. Una donna di 73 anni, intossicata dal fumo, è stata invece trasportata al Fatebenefratelli, sempre in codice giallo. Codice verde per altre due persone, un uomo di 73 e una donna di 47 anni, trasportati all'ospedale San Carlo.