Casalpusterlengo, droga in auto dopo fermo per furto: arrestato 69enne

Un uomo di 69 anni, pensionato, è stato arrestato a Lodi per spaccio di 'amnesia', un mix di eroina e marijuana. L'uomo è stato prima fermato dai carabinieri all'uscita di un supermercato di Casalpusterlengo, in provincia di Lodi, con l'accusa di aver rubato due confezioni di dopobarba. Dopo avergli contestato il furto, i militari hanno perquisito la sua auto dove hanno trovato, già suddivisa in dosi, oltre un etto di sostanza stupefacente.

Il sequestro

È stata perquisita anche la sua abitazione dove è stato sequestrato il materiale per il confezionamento della droga. Lo stupefacente sarà sottoposto ad approfondite analisi di laboratorio per comprendere la quantità di principio attivo contenuta. Si tratta del primo sequestro del genere nel lodigiano.