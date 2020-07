Corsico, estorsioni e rapine in banche e centri scommesse: 10 arresti

Dieci persone sono state arrestate dai carabinieri di Corsico (Milano) con l’accusa di rapina aggravata, detenzione e porto di armi clandestine, tentata estorsione, ricettazione, lesioni aggravate e furto. Di queste, cinque sono state raggiunte dal provvedimento in carcere, quattro in Italia e una in Spagna. È questo l’esito dell’operazione “Lavagna Pulita”, che ha consentito di sgominare un'organizzazione composta da italiani operante nel quartiere di edilizia popolare 'Lavagna' di Corsico e dedita, secondo gli inquirenti, a rapine in istituti di credito, centri scommesse e compro oro ed estorsioni ai commercianti.