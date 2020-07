Val Masino, salvati nella notte tre alpinisti bloccati in parete

La scorsa notte, tre alpinisti milanesi sono stati salvati dal soccorso alpino dopo essere rimasti bloccati su una parete rocciosa in Val Masino, in provincia di Sondrio. I tre erano rimasti bloccati in un canale mentre scendevano dalla via Normale del Pizzo Badile, a 3000 metri di quota, situazione resa più difficoltosa dal buio. La richiesta di aiuto ha fatto partire l'attivazione dei soccorritori della Stazione di Valmasino della VII Delegazione Valtellina-Valchiavenna. Una volta individuati e definite le coordinate, i tre alpinisti sono stati raggiunti, recuperati e portati al rifugio illesi. Nell’operazione è intervenuto anche un elicottero della Rega, la guardia aerea svizzera di soccorso.