Coronavirus, altri 10 lavoratori positivi in un macello del Mantovano

Altri dieci lavoratori positivi al Covid-19 sono stati riscontrati da Ats Valpadana in un macello di grandi dimensioni in un Comune del Mantovano. Sono stati 360 i lavoratori sottoposti a tampone naso-faringeo nei giorni scorsi. ( DIRETTA - GLI AGGIRONAMENTI IN LOMBARDIA - FOTO )

Avviate le misure di isolamento domiciliare

Per i dieci contagiati, di cui 8 residenti nel Mantovano, sono già state avviate e disposte le misure di isolamento domiciliare e di sorveglianza sanitaria. A renderlo noto è la stessa Ats con un comunicato in cui, però, non viene indicato né il nome e nemmeno l'ubicazione del macello. I tecnici hanno effettuato i controlli previsti ma non sono emerse irregolarità rispetto all'adozione dei protocolli previsti. È stata, infine, disposta l'attivazione delle procedure di sanificazione degli ambienti che saranno eseguite nel corso di questo fine settimana.