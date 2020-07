Il Carroccio in campo per dire basta alle occupazioni abusive e chiedere lo sgombero di una cascina di proprietà del Comune. Circa trenta militanti al presidio. I rappresentanti della struttura: “Comune ci regolarizzi”

Quest’oggi si è tenuto un presidio della Lega nella piazza di fronte al Cimitero Maggiore, a Milano, per dire basta alle occupazioni abusive e per chiedere lo sgombero del centro sociale Torchiera, una cascina di proprietà del Comune occupata da 27 anni, che l'amministrazione ha deciso di mettere a bando per recuperarla.

Il presidio

Alla manifestazione della Lega erano presenti un gran numero di camionette di polizia e carabinieri, perché a pochi metri di distanza oltre un centinaio di militanti del Torchiera erano in assemblea, pacifica, fuori dalla Cascina, per rivendicare il loro diritto a esistere. La Lega, con circa una trentina di militanti, è arrivata in piazza con gli striscioni 'Basta con le occupazioni', 'Milano non è dei centri sociali', e 'Sala dimettiti'.

Commissario provinciale Lega: “A Milano c’è problema di legalità”

Stefano Bolognini, commissario provinciale della Lega a Milano, ha dichiarato: "È assurdo che centinaia di poliziotti debbano essere qui per mettere in sicurezza dei cittadini per bene di fronte a dei delinquenti che ci minacciano perché siamo qui a sollevare questo problema delle occupazioni abusive. Questo mi conferma che a Milano un problema di legalità c'è. Milano non si libera con i monopattini ma con gli sgomberi sindaco Sala" (VIDEO).