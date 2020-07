Treni, guasto sulla Milano-Domodossola: ritardi fino a 4 ore

La circolazione è stata sospesa ieri sera tra le stazioni di Legnano e Busto Arsizio per un disguido alla linea elettrica, le cui cause sono in corso d’accertamento. Solo dopo le 22 il traffico è ripreso con difficoltà. Si registrano variazioni di percorso e cancellazioni

Una nuova serata da dimenticare per i pendolari della linea ferroviaria Milano-Domodossola. La circolazione è stata sospesa ieri sera tra le stazioni di Legnano (in provincia di Milano) e Busto Arsizio (in provincia di Varese) per un guasto alla linea elettrica, le cui cause sono in corso di accertamento. Solo dopo le 22 la circolazione dei treni è ripresa con difficoltà per i ritardi accumulati. Su tutte le tratte collegate si registrano forti ritardi, arrivati fino a quattro ore con variazioni di percorso e cancellazioni dei treni.