Bordolano, scontro tra auto e scooter: muore una 14enne, grave cugino

I due giovani, residenti nella zona, viaggiavano su una Vespa lungo la Quinzanese. Il ragazzo è stato trasportato in elicottero agli Spedali Civili di Brescia

Una ragazza di 14 anni è morta e il cugino è rimasto gravemente ferito in un incidente stradale avvenuto ieri sera poco prima delle 21.30 a Bordolano, in provincia di Cremona, lungo la Quinzanese.

L'incidente

Secondo i primi accertamenti eseguiti dai carabinieri, i due ragazzi, residenti nella zona, viaggiavano su una Vespa e si sono scontrati con un'auto. Sul posto, è intervenuto il personale del 118 che ha tentato a lungo di rianimare la giovane ma non c'è stato niente da fare. Il cugino è stato trasportato in elicottero agli Spedali Civili di Brescia in gravissime condizioni.