Incidente nel Pavese, auto contro moto: morto veterinario 48enne

Alessandro Annoni, veterinario 48enne residente a Gambolò (in provincia di Pavia) con uno studio a Vigevano, è morto nella tarda serata di ieri al policlinico San Matteo di Pavia per le gravi ferite riportate in un incidente stradale avvenuto poco prima delle 15 sulla circonvallazione esterna di Vigevano, in viale Industria. L’uomo era in sella ad una moto Honda e si è scontrato con una Peugeot 308 proveniente dalla direzione opposta, che stava svoltando per entrare in una stazione di servizio. Quasi illesi il 70enne e il 22enne a bordo dell'auto.