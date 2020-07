Milano, Salvini: "Io sindaco? Sì, ma prima torno al Governo". VIDEO

"Pima torno al Governo di questo Paese e sistemo alcune cose - ha dichiarato il leader della Lega -, poi chiudo in bellezza come sindaco se i milanesi lo vorranno. Però c'è tempo"

"Io sindaco di Milano? Se il buon Dio mi darà una vita non lunga, ma normale e serena, pima torno al Governo di questo Paese e sistemo alcune cose, poi chiudo in bellezza come sindaco se i milanesi lo vorranno. Però c'è tempo". Lo ha dichiarato il leader della Lega, Matteo Salvini, ai cronisti che gli hanno chiesto se pensa di candidarsi a sindaco di Milano alle prossime comunali del 2021.

"Sala? Lo vedo su altri lidi"

"Diciamo che l'anno prossimo sarà qualcun altro a battere Sala. Ammesso e non concesso che Sala si ricandidi perché lo vedo su altri lidi. Diciamo che le sue polemiche con il Governo nazionale mi fanno intuire che il Comune di Milano gli stia stretto e che ambisca ad altre cariche e altri incarichi". Per quanto riguarda le questioni politiche nazionali il leader della Lega ha affermato: "Stiamo preparando la squadra. La via maestra sono le elezioni, speriamo che questo Governo tolga il disturbo il prima possibile", ha spiegato Salvini, arrivando nella sede di Fai Conftrasporto a Milano.