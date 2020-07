Scontro frontale tra auto nel Bergamasco: feriti tre bimbi, una grave

Tre bambini sono stati trasportati ieri pomeriggio all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo dopo essere rimasti feriti in uno scontro frontale tra due auto avvenuto a Cassinone di Seriate. Grave una bambina di 10 anni. Sul posto sono intervenute cinque ambulanze del 118, due automediche e l'elisoccorso.

L'incidente

Secondo le prime ricostruzioni i tre bimbi, un maschio di 6 anni e due femmine di 10 e 13 anni che vivono a Seriate, erano in auto con i genitori, entrambi di 44 anni e di origine bengalese, quando la loro vettura si è scontrata con un suv su cui viaggiava una coppia di settantenni di Stezzano. La bimba di 10 anni è stata trasportata in elicottero in codice rosso agli Spedali Civili di Brescia. Codice rosso anche per gli altri due bimbi, che sono stati portati all'ospedale Papa Giovanni di Bergamo. Illesi i genitori. Ferite meno gravi per i due settantenni.