Incidente stradale nel Pavese: morto un motociclista, due feriti

E’ successo poco dopo mezzogiorno a Broni, lungo la via Emilia, sull'ex statale 10. Feriti in maniera lieve una donna di 44 anni e un uomo di 36

Un motociclista è morto in un incidente stradale avvenuto poco dopo mezzogiorno a Broni, nel Pavese, lungo la via Emilia, sull'ex statale 10. La moto su cui viaggiava la vittima per cause ancora da accertare si è scontrata con un'automobile. Nell’incidente due persone sono rimaste ferite in maniera lieve: una donna di 44 anni e un uomo di 36. Sul luogo dello scontro sono intervenuti gli operatori del 118, che hanno tentato di rianimare il motociclista senza successo. Sul posto anche gli agenti della Polizia Stradale, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell'incidente.