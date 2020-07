Travolta da camion durante allenamento, morta ciclista Roberta Agosti

Grave lutto nel mondo del ciclismo italiano. Roberta Agosti, cinquant'anni, tesserata per il Team Millennium di Brescia, è morta questa mattina in un tragico incidente stradale, travolta da un camion mentre era in sella alla sua bicicletta. Agosti è stata investita durante una sessione di allenamento nelle campagne di Lonato. La donna è morta sul colpo. Presente nel gruppo al momento dell'incidente anche il marito, l'ex ciclista professionista Marco Velo e braccio destro di Davide Cassani. Sul posto sono giunti gli agenti della Polizia stradale, che dovranno chiarire la dinamica.