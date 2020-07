Milano, matrimoni fittizi: cinque arresti e 78 indagati

Gli arrestati sono ritenuti responsabili, a vario titolo, di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, induzione al falso ideologico in atti pubblici, corruzione e rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio, dietro compenso di danaro

Matrimoni fittizi e falsi esami di conoscenza della lingua italiana per favorire l'immigrazione clandestina. Questo è il quadro emerso nell'indagine della polizia di Milano che ha portato all'arresto di cinque persone e a indagarne 78. Lo ha reso noto la Questura.

Le indagini

L'attività investigativa si è svolta nei confronti di cittadini stranieri, prevalentemente nordafricani, titolari di Caf, o centri disbrigo pratiche per extracomunitari, e si è conclusa con l'esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare per cinque individui (due italiani e tre stranieri) ritenuti responsabili, a vario titolo, di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, induzione al falso ideologico in atti pubblici, corruzione e rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio, dietro compenso di danaro.