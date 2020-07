Incidente in montagna, 40enne scivola nel dirupo e muore in Valtellina

Tragedia in Valtellina. Un uomo di 40 anni, Ivan Negri, è morto mentre percorreva un sentiero in località Prati Maslino, a circa 800 metri di quota, nel territorio comunale di Berbenno di Valtellina (Sondrio).

La vicenda

Secondo i primi rilievi, la vittima potrebbe essere stata colpita da un improvviso malore. L'uomo, a quel punto, è scivolato in un dirupo profondo 150 metri. Il recupero del cadavere è stato difficoltoso dal luogo impervio in cui si è consumata la tragedia. Invece, il corpo di un uomo di 72 anni è stato trovato nelle montagne della Valchiavenna. A dare l'allarme è stato un escursionista quando ai piedi di una cresta, in località Avedè lungo il sentiero A6, in territorio comunale di Novate Mezzola (Sondrio), ha trovato il cadavere di Adelio Pinoli.