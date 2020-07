Milano, uomo di 59 anni annega all'Idroscalo

La vittima era a spasso col cane e amici quando è entrato in acqua per rinfrescarsi, in un'area non balneabile. Dopo alcune bracciate, però, non è riuscito a tornare a riva

Tragedia all'Idroscalo di Milano. Un uomo di 59 anni è morto annegato. La vicenda è accaduta attorno alle 16:35 di ieri: i paramedici del 118 hanno solo potuto constatare il suo decesso. Secondo quanto raccontato dai testimoni, l'uomo era a spasso col cane e amici quando è entrato in acqua per rinfrescarsi, in un'area non balneabile. Dopo alcune bracciate, però, non è riuscito a tornare a riva ed è annegato prima di poter essere soccorso. Non è chiaro se abbia avuto un malore.

Chi era la vittima

La vittima è un pensionato che viveva in zona Lambrate, a Milano. Secondo quanto riferito dai carabinieri, alcuni presenti hanno visto l'animale tornare a riva da solo e hanno dato l'allarme. Sul posto sono arrivati i sommozzatori della polizia locale di Milano che circa mezz'ora dopo hanno trovato il corpo dell'uomo a 10 metri dalla riva, a una profondità di 3,5 metri.