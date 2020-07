Como, incidente sul Lavoro: operaio precipita e muore in cementeria

Un operaio di 63 anni è morto in un infortunio sul lavoro alle 12.30 all'interno degli stabilimenti della cementeria Holcim a Merone (in provincia di Como). Secondo una prima ricostruzione, l'uomo stava effettuando un intervento di manutenzione su un nastro trasportatore, quando è precipitato da un'altezza di circa tre metri. Inutili i soccorsi: l'operaio è morto sul colpo. Sul luogo dell'infortunio sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri e il personale dell'Ats per valutare la dinamica ed eventuali responsabilità.