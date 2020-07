Incidente a Cinisello Balsamo, bimba di 4 anni investita: è grave

È accaduto questa mattina in piazza Soncino: sul posto è giunta la polizia locale. Secondo il 118, la piccola, travolta da un’automobile, ha riportato un trauma cranico e contusioni su tutto il corpo: è stata trasportata all’ospedale San Gerardo di Monza

Una bambina di quattro anni è stata investita da un'auto questa mattina a Cinisello Balsamo (in provincia di Milano), in piazza Soncino. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale. Secondo il 118, ha riportato un trauma cranico e contusioni su tutto il corpo: è stata trasportata all'ospedale San Gerardo di Monza, in gravi condizioni.