Milano, spacciava marijuana in casa: arrestata donna di 58 anni

Una donna di 58 anni è stata arrestata dalla polizia per spaccio di droga dopo essere stata sorpresa in possesso di 236 grammi di marijuana che custodiva nel suo appartamento a Milano, nel quartiere Lorenteggio. Gli agenti, guidati dal dirigente Gianluca Cardile, hanno individuato l'abitazione in via De Pretis e hanno scoperto che era la base di rifornimento di molti clienti provenienti anche dal centro della città.

L’operazione

Dopo una serie di sopralluoghi, alle 18 di ieri i poliziotti sono intervenuti nell'appartamento, dove hanno trovato 24 bustine di cellophane contenenti 236 grammi di marijuana, 3 bilancini di precisione, una scatola con numerose bustine uguali a quelle utilizzate per il confezionamento e banconote di piccolo taglio per un totale di 70 euro.