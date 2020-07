Pavia, lite a colpi di spranga tra vicini: due persone in ospedale

Una violenta lite è scoppiata ieri sera in un condominio alla periferia di Pavia tra un 64enne e un 52enne, vicini di casa. Tra i due era inizialmente nata una discussione in merito alla pulizia delle parti comuni del palazzo. La situazione è poi degenerata e dalle parole si è passati alle mani, finché uno dei due ha afferrato una spranga colpendo alla testa il vicino. Nella colluttazione, entrambi sono rimasti feriti e sono stati trasportati al pronto soccorso del San Matteo dai sanitari del 118 intervenuti sul posto. Su quanto accaduto sono in corso accertamenti da parte della polizia. I due sono stati giudicati guaribili in pochi giorni.