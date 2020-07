Incidente in montagna: morta una turista nel Bergamasco

Una 72enne, nella tarda mattinata di oggi, ha perso la vita dopo essere precipitata per circa 150m etri in una zona impervia del Passo del Corno, a 2.224 metri di quota. Sul posto è giunto l’elisoccorso del 118, decollato da Brescia

Un incidente mortale è avvenuto nella tarda mattinata di oggi, nella zona del Passo del Corno, a 2.224 metri di quota (nel Bergamasco). Un'escursionista tedesca di 72 anni ha perso la vita dopo essere precipitata per circa 150 metri in una zona impervia. Insieme con una compagna di viaggio, erano partite dal rifugio Curò ed erano dirette al rifugio Coca. Poi la donna è scivolata e non c'è stato nulla da fare. Dato l'allarme, sul posto è arrivato un elisoccorso del 118 decollato da Brescia. La salma è stata riportata a valle.