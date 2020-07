Coronavirus Lombardia: 109 nuovi contagi e altri 6 decessi

Con 8.427 tamponi effettuati sono 109 i nuovi positivi al coronavirus registrati in Lombardia (di cui 49 a seguito di test sierologici e 31 “debolmente positivi”). Il totale dei contagiati sale dunque a 93.990 (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI – LA SITUAZIONE IN LOMBARDIA). Sono 41 i pazienti in terapia intensiva (uno meno di ieri), e 277 negli altri reparti (-20). I decessi sono stati sei, per un totale di 16.650.

La situazione in Lombardia

Fra le province quella con più positivi è risultata Bergamo con 22, seguita da Milano (21 di cui 10 in città) e Brescia (19).