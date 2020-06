Incidente sul lavoro in Brianza, grave il titolare di un mobilificio

Il 48enne è ricoverato in gravi condizioni per un'emorragia causata da una profonda ferita al dorso della mano che, secondo quanto ricostruito, si è procurato mentre lavorava con una sega circolare all'interno del suo mobilificio di Biassono

Un uomo di 48 anni è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale San Gerardo di Monza, per un'emorragia causata da una profonda ferita al dorso della mano che, a quando emerso, si è procurato mentre lavorava con una sega circolare all'interno del suo mobilificio di Biassono (Monza). Soccorso, l'uomo è ora in attesa di un intervento chirurgico. Sull'accaduto indagano gli agenti della Polizia Locale.