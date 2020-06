Varese, tenta di uccidere coinquilino dopo lite sull’affitto: preso

La vittima, raggiunta da diverse coltellate alle braccia e alla testa, è stata portata in ospedale ma non è in pericolo di vita

Dopo una lite per un affitto non pagato avrebbe aggredito il coinquilino colpendolo più volte con un coltello da cucina: con questa accusa un uomo di 36 anni, nigeriano, è stato arrestato dalla polizia di Stato a Varese. E’ successo ieri sera in casa dei due: la vittima è un connazionale di un anno più giovane, raggiunto da diverse coltellate alle braccia e alla testa. Soccorso dagli agenti della Questura di Varese, l'uomo è stato portato in ospedale, non in pericolo di vita. L'aggressore, dopo aver tentato di colpire anche gli agenti, è stato immobilizzato e arrestato. Dovrà rispondere di tentato omicidio e resistenza a pubblico ufficiale.