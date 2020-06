Incidente in montagna, 37enne muore durante escursione in Valchiavenna

È avvenuto la sera di ieri in Val Bodengo, nel territorio comunale di Gordona (Sondrio), nelle vicinanze del Passo della Crocetta, a circa 2.100 metti di quota. L'uomo ha perso l'equilibrio ed è precipitato per 150 metri. Il padre è rimasto a vegliarlo per tutta la notte e all'alba è sceso a valle per chiedere aiuto

Un uomo di 37 anni di Mariano Comense (Como), ha perso la vita in Val Bodengo, nel territorio comunale di Gordona (Sondrio), nelle vicinanze del Passo della Crocetta. Era con il padre, avevano deciso di fare un'escursione insieme e di pernottare in montagna. Lungo il sentiero, in cresta, a circa 2100 metti di quota, l'uomo ha perso l'equilibrio ed è precipitato, facendo un salto nel vuoto di circa 150 metri. È accaduto in tarda serata di domenica, quando ormai si stava facendo buio. Il padre è rimasto a vegliarlo per tutta la notte. All'alba è sceso a valle per chiedere aiuto. Per il recupero, sono intervenuti l'elisoccorso inviato da Soreu-Areu (Azienda regionale emergenza urgenza), i tecnici della VII Delegazione Valtellina-Valchiavenna e il Sagf - Soccorso alpino Guardia di finanza di Madesimo (Sondrio).