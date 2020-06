Gemelli uccisi a Margno, domani le autopsie. Sequestrato pc del padre

Verrà eseguita domani l’autopsia sui corpi dei due gemelli di 12 anni uccisi tra venerdì e sabato a Margno, in Valsassina, nella loro casa di villeggiatura dal padre, Mario Bressi, 45 anni, che poi si è suicidato lanciandosi dall'altissimo ponte della Vittoria a Maggio di Cremeno, a circa 10 chilometri di distanza. L’esame autoptico, che verrà effettuato anche sul corpo dell’uomo dall’anatomopatologo Paolo Tricomi, servirà a far luce su alcuni particolari importanti della tragedia, come l'orario della morte, e potrà chiarire se i ragazzini siano stati o meno sedati, anche se al momento non sono emerse evidenze in tal senso.

Altri elementi utili a ricostruire quanto accaduto potrebbero emergere dal pc di Bressi, sequestrato ieri su disposizione della Procura di Lecco. L’analisi del computer potrebbe venire infatti affidata a un consulente esperto, che dovrà cercare al suo interno elementi in grado di chiarire il movente del folle gesto e se questo sia stato premeditato.