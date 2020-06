Pavia, travolta da auto guidata da marito: era caduta secondo perizia

Sarebbe stato un incidente la morte della donna di 48 anni investita dal marito con l'auto nel cortile di casa a Corteolona, in provincia di Pavia, lo scorso 14 giugno. La Procura di Pavia ha fatto eseguire una perizia cinematica. L'incidente è stato ricostruito nel luogo in cui è accaduto. In base ai rilievi l'ipotesi - riporta La Provincia Pavese - è che lei abbia rincorso il marito e sia scivolata mentre lui, che è indagato per omicidio colposo, stava uscendo dal cortile.

La vicenda

Dopo il diverbio, l'uomo era uscito di casa per salire in auto e la moglie lo aveva inseguito. A quel punto il marito aveva innestato la marcia ed era partito travolgendo la donna che, rimasta incastrata sotto il veicolo, era morta sul colpo. L'intervento dei soccorsi era stato inutile. In casa c'era il figlio di 10 anni.