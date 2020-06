Pavia, disposta l'autopsia sul runner trovato morto in strada

La Procura della Repubblica di Pavia ha disposto l'autopsia per far luce sulla morte di Fabio Ricotti, 55 anni, titolare di un negozio di abbigliamento in città, morto nella serata di mercoledì 24 giugno mentre stava facendo jogging. Inizialmente si pensava che potesse essere stato stroncato da un infarto, ma successivi accertamenti hanno escluso questa ipotesi evidenziando invece un importante trauma cranico. A darne notizia è, oggi, il quotidiano La Provincia Pavese.

La ricostruzione

Fabio Ricotti si è accasciato, mentre correva, lungo viale della Libertà, all'ingresso di Pavia. Alcuni passanti hanno subito dato l'allarme. Sul posto è intervenuto il 118, ma i tentativi dei medici di rianimarlo sono stati vani. Il trauma cranico potrebbe essere stato provocato da una caduta. Ma gli inquirenti non escludono anche altre piste: il runner potrebbe essere stato anche urtato da un'automobile mentre stava correndo. L'esito dell'autopsia potrebbe fare chiarezza sulle cause della morte dell'uomo.