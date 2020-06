Milano, si finge poliziotto e ruba gioielli a una coppia di anziani

È accaduto ieri pomeriggio in piazza Pompeo Castelli. L’uomo si è introdotto nell’appartamento dei due, entrambi 80enni, dicendo che all’interno si trovava il complice di un malvivente. Ha quindi convinto marito e moglie a mettere gioielli e soldi in una sacchetto e si è dato alla fuga

Ha fatto finta di essere un poliziotto e con la scusa di dover dare la caccia a un ladro si è intrufolato nel loro appartamento e alla fine li ha convinti a infilare in un sacchetto gioielli e contanti, per poi darsi alla fuga. Vittima della truffa una coppia di 80enni, derubati nella loro abitazione in piazza Pompeo Castelli, zona Quarto Oggiaro, a Milano.

Il furto

Marito e moglie mentre stavano rincasando sono stati avvicinati davanti al portone dall'uomo che, spacciandosi per uno delle forze dell'ordine, ha spiegato loro che probabilmente nella loro abitazione si trovava il complice di un malvivente già arrestato per un furto nel palazzo. I due anziani hanno quindi fatto entrare a casa quello che poi si è rivelato un ladro-truffatore, il quale ha chiesto alla coppia di mettere gioielli e soldi in una sacchetto in quanto era necessario accertare se c'erano le impronte dell'extracomunitario. Poi, il malvivente ha invitato i due ad andare sul balcone e si è dato alla fuga in pochissimi secondi.