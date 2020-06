Coronavirus, in Lombardia 97 casi e 13 decessi in 24 ore

Il totale delle vittime da inizio emergenza sale a 16.639. Invariato rispetto a ieri il numero dei ricoverati in terapia intensiva (43), cala ancora quello dei ricoveri negli altri reparti. A Milano 16 nuovi contagi, di cui 4 in città

Sono 97, su 8.119 tamponi eseguiti, i nuovi casi di coronavirus accertati in Lombardia nelle ultime 24 ore. Di questi, 22 sono stati individuati a seguito di test sierologici, mentre 31 sono risultati debolmente positivi. Sono invece 13 i decessi registrati nell’ultimo giorno, che portano il totale delle vittime da inizio emergenza a 16.639. Continua il calo dei ricoveri nei reparti di degenza: sono 323, 92 in meno rispetto a ieri. Invariato invece il numero dei ricoverati in terapia intensiva (43). I guariti e i dimessi sono 111, per un totale di 66.175. Questi i dati diffusi dalla Regione. (CORONAVIRUS: TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE - LA SITUAZIONE IN LOMBARDIA)

I dati nelle province

Per quanto riguarda le singole province, sono sedici i nuovi casi registrati a Milano, di cui 4 in città. A Bergamo e Brescia sono rispettivamente 20 e 27 i contagi rilevati nell’ultimo giorno, sette a Monza e Brianza, sei a Cremona e Pavia. Nessun nuovo positivo a Lodi.