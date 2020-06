Trenord introduce vagoni dedicati a bici per i rider del Food Delivery

A partire da oggi due carrozze su 18 treni di cinque differenti tratte saranno utilizzabili da coloro che utilizzano la bicicletta per svolgere le consegne di cibo a domicilio: i lavoratori lasceranno il mezzo in uno dei vagoni appositi e dovranno sedersi altrove

Trenord ha affermato che queste nuove disposizioni derivano dall'esigenza di porre fine a una situazione di disordine e pericolo generato dall'imponente fenomeno dei rider ( LE PROTESTE A MILANO ) che, specialmente la sera, affollano i treni lombardi. Le bici accatastate nei vestiboli e a ridosso delle porte, ricorda l’ente, violano qualsiasi possibilità di evacuazione in caso di emergenza e impediscono il regolare passaggio delle persone all'interno del treno, costituendo un pericolo per i clienti.

Trenord comunica che a partire dalla giornata odierna, sabato 27 giugno, le ultime due carrozze di 18 treni, suddivisi per cinque differenti tratte, saranno dedicate al trasporto delle biciclette dei lavoratori del Food Delivery. L’ente ha inoltre individuato circa 700 treni dove sarà ripristinato, in numero limitato e negli spazi appositi, il consueto trasporto di biciclette.

I criteri di sicurezza

I possessori delle bicilette non potranno rimanere sugli stessi vagoni, ma dovranno disporsi sulle altre carrozze, muniti del titolo di viaggio per sé e per la bicicletta. Rimane consentito nelle carrozze riservate agli altri viaggiatori il trasporto di biciclette pieghevoli, monopattini e simili, purché non ingombranti e riposti sul treno in modo da non limitare l'accesso, la movimentazione, i posti a disposizione e la sicurezza dei viaggiatori.

I treni interessati

Le tratte interessate e indicate sul sito di Trenord sono Milano-Mortara (4 treni), Milano-Como-Chiasso S11 e S9 (4 treni), Milano-Carnate Lecco S8 (4 treni), Milano-Camnago S4 (4 treni) e Milano-Saronno S3 (2 treni).