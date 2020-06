Milano, flash mob di protesta dei rider in centro. VIDEO

Dopo la mobilitazione dei mesi scorsi per aver riconosciuti salari minimi e garanzie di sicurezza, tornano in piazza i rider di Milano. Obiettivo della manifestazione, che si è svolta nel centro città, il diritto di salire sui treni regionali portando con sé le biciclette con cui lavorano. Nei giorni scorsi, durante una protesta per lo stesso motivo, un ragazzo è stato arrestato e poi rilasciato.