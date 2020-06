Milano, arrestato rider che voleva salire in treno in bici. VIDEO

Un rider è stato arrestato dalla polizia a Milano sabato 13 giugno, nella stazione di Greco Pirelli: è quanto riporta Milanotoday, secondo cui l’arresto è scattato a seguito di una protesta del fattorino, che voleva salire a bordo di un treno Trenord con la bicicletta. Le ultime disposizioni della società di trasporti infatti prevedono il divieto di salire sui mezzi insieme alla bici, un fatto che ha causato diverse proteste da parte dei rider. Il caso è stato denunciato su Facebook dall’associazione Deliverance Milano, che ha postato un video dell’arresto sulla propria pagina. Secondo la ricostruzione, il rider se la sarebbe presa con gli agenti che lo hanno fermato e portato negli uffici. L'uomo è stato poi rilasciato e denunciato per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale.

Il post di Deliverance Milano

"La polizia in stazione Greco Pirelli a Milano ha arrestato Emma, un rider pendolare (con permesso di soggiorno e che paga regolarmente l'abbonamento) che ha partecipato alle proteste, perché voleva salire sull'ultimo treno con la bicicletta per tornare a casa invece di essere costretto ad abbandonarla in stazione o a dormire su una panchina - si legge nel post pubblicato su Facebook dall'associazione -. Tutto questo è semplicemente assurdo. Vogliamo i vagoni per le biciclette su tutti i treni e dignità per tutti i rider! Non può essere a discrezione di un capostazione la decisione di lasciarci salire o no sul treno, vogliamo poter lavorare! Durante il lockdown farci lavorare senza protezioni vi stava bene e questa è la vostra ricompensa? La mobilità è un diritto", conclude l'associazione.