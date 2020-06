Incidente sulla A21: morte due sorelle nel Cremonese

Secondo i primi rilievi della polizia stradale, le donne viaggiavano su un’auto guidata da una nipote, che avrebbe perso il controllo della macchina per poi finire contro una seconda vettura ferma in corsia d’emergenza. Sul posto i vigili del fuoco e l’elisoccorso

Due anziane sorelle, residenti in provincia di Brescia, sono morte in un incidente stradale che si è verificato quest’oggi lungo l'autostrada A21, nel tratto compreso fra Corte de' Frati (nel Cremonese) e Cremona, nella corsia sud. Stando ai primi accertamenti, eseguiti dagli agenti della polizia stradale di Cremona, le due donne viaggiavano sull'auto guidata da una nipote, che avrebbe perso il controllo della macchina per impattare contro una seconda vettura ferma in corsia di emergenza e poi finire contro il guardrail. Sono intervenuti sul posto da Brescia anche i vigili del fuoco e l'elisoccorso.