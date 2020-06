A Melegnano la mostra “Perché no? Fotografare di gruppo erronea mente”

La mostra

Shamiri 2020, ospitata dal Circolo Fotografico San Donato Milanese “Francesco Ventura”, ha indagato il tema dell’errore fotografico. A partire dalla storia (Clément Chéroux, L’errore fotografico. Una breve storia), passando per la narrativa (Gianni Rodari, Il libro degli errori), affrontando storie di artisti poco noti e sfortunati (Alfredo Accatino, Outsiders. Storie di artisti geniali che non troverete nei manuali di storia dell’arte), il percorso ha indagato il senso ed il valore dell’errore fotografico nella fotografia, nobile e meno nobile, e della sua importanza per l’autore. La componente introspettiva che contraddistingue Shamiri, approfondita a discrezione e secondo la sensibilità e la predisposizione dei partecipanti, si è sviluppata sulla relazione di ciascun partecipante con l’errore, trasportandolo alla radice del proprio modo di relazionarsi con se stesso e con la società. Tutti istintivamente rifuggono l’errore, perché sbagliare presuppone un giudizio negativo e quindi l’isolamento rispetto alla comunità che definisce e che rispetta le regole. L’attuale filosofia sociale dominante, anche grazie al contributo della tecnologia, incentiva una ricerca esasperata della perfezione che è talvolta innaturale ed impegnativa. La mostra è visitabile presso la galleria Spazio Arte 53 in via 8 Giugno 53 a Melegnano sabato 27 e domenica 28 giugno dalle 10:00 alle 12:30 e dalle 15:00 alle 18:30. L’accesso alla galleria sarà regolato in ottemperanza alle disposizioni governative in materia di controllo della diffusione dell’epidemia di Covid-19.