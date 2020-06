Maltempo in Valtellina, allagamenti e smottamenti nella notte

Allagamenti, caduta alberi per il vento e piccoli smottamenti per le abbondanti precipitazioni piovose hanno richiesto le uscite dei pompieri, in prevalenza, nei territori comunali di Poggiridenti, Tresivio, Piateda, Montagna in Valtellina, Sondrio e Sondalo

Nella notte sono stati molti gli interventi dei vigili del fuoco di Sondrio a causa dall'ondata di maltempo che ha investito la Valtellina. Allagamenti, caduta alberi per il vento e piccoli smottamenti per le abbondanti precipitazioni piovose hanno richiesto le uscite dei pompieri, in prevalenza, nei territori comunali di Poggiridenti, Tresivio, Piateda, Montagna in Valtellina, Sondrio e Sondalo.