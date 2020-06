Coronavirus Lombardia, Sala: Franceschini si confronti con lavoratori

Così il sindaco: "Giusto provare dalla Lombardia e vedere se si può usare questa come area test" per la ripartenza della Cultura, "se non saremo rapidi i fondi e l'impegno andranno altrove. Se Franceschini non è venuto prima deve venire"

19:28 - In Lombardi 170 nuovi contagi e 22 decessi

In Lombardia i nuovi contagiati sono 170, per un totale di 93.431 positivi in regione. Fra i nuovi casi 53 sono stati trovati in seguito ai test sierologici effettuati a Bergamo e 84 'debolmente positivi'. Il rapporto con i tamponi giornalieri è 1.7%. Sono 22 i decessi per un totale complessivo di 16.608 morti in regione. Stabili i posti letto occupati in terapia intensiva (48), calano i ricoveri negli altri reparti (-70, 622 in totale).

Sono sempre le province di Milano, Bergamo e Brescia le tre zone più colpite dalla pandemia in Lombardia. Dei 170 nuovi casi, infatti, 79 sono a Bergamo (14.271 in totale), 28 a Milano (24.267) e 24 a Brescia (15.543). Sotto i dieci nuovi contagiati tutte le altre province.

19:04 - Fontana: "Da domani test sierologici in Val Seriana"

Prenderà il via domani, con le chiamate ai cittadine e alle cittadini, la campagna sierologica gratuita della Bassa Valle Seriana voluta da Regione Lombardia, Agenzia della Salute di Bergamo e dalle amministrazioni Comunali in una delle zone maggiormente colpite dalla pandemia visto che comprende i comuni di Alzano Lombardo e Nembro. "Quando siamo partiti con lo screening regionale alla fine di aprile - sottolinea il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana - avevamo già coinvolto in parte quei territori, che sono stati tra i più colpiti dal virus. L'indagine che partirà domani ci consentirà di avere una fotografia ancora più dettagliata di come si e' diffusa l'epidemia e quali soggetti ha coinvolto maggiormente". Secondo Fontana, "riusciremo in questo modo ad ottenere informazioni utili per aggiornare le raccomandazioni per la sorveglianza e ipotizzare modelli operativi per intercettare eventuali nuovi focolai, che ci auguriamo non si verifichino".

18:31 - In Lombardia 57,4% dei nuovi casi in Italia e 22 decessi

16:36 - Sala: "Preoccupato che Italia non sfrutti fondi Ue"

"Dopo la crisi del 2008 l'Unione europea ha salvato le aziende, le banche dando loro direttamente i soldi. Oggi i soldi li danno ai governi e il mio timore è che in un Paese come il nostro, dove mediamente i governi durano un anno e due mesi, non ci sia la capacità di fare dei piani di lungo termine in modo rapido". Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, intervenendo alla trasmissione Tagadà su La7. "La finanza adesso guarda con interesse agli Stati e la mia paura è che quelli forti diventeranno ancora più forti mentre in Italia se non siamo rapidi rischiamo di non sfruttare le opportunità che abbiamo", ha concluso.

14:21 - Sabato manifestazione a Brescia contro Regione

"Non sta andando tutto bene. Fontana e Gallera dimissioni". È lo striscione esposto all'esterno della sede bresciana di Regione Lombardia da un gruppo di antagonisti che hanno presentato la manifestazione di sabato quando in Piazza Vittoria a Brescia alle 17 ci sarà un'assemblea pubblica cittadina, "una prima occasione di presa di parola collettiva in piazza sulla gestione dell'emergenza Coronavirus da parte di Regione Lombardia" è stato detto dagli organizzatori che sono aMagazzino 47, Medicina Democratica, Cobas, Cub a Sinistra Anticapitalista, insieme a Non una di meno, Restiamo Umani e Comitato Senza Confini.

14:01 - Fontana: "Sulla scuola le linee guida del governo sono irricevibili"

"Sulla scuola il Governo mi lascia perplesso, non prende decisioni, non si assume le responsabilità costituzionali del compito, si limita nell'incertezza a un confronto con le Regioni". Lo scrive il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, sulla sua pagina Facebook. "Ieri sera - spiega Fontana - ho avuto l'ennesimo incontro in videoconferenza con il ministro dell'Istruzione Lucia Azzolina e, oggi pomeriggio, ne avremo un altro per fare il punto sulle proposte avanzate dalle Regioni. Le linee guida presentate dal ministro qualche giorno fa non erano ricevibili e quindi, insieme agli altri governatori, abbiamo dato le nostre controproposte sperando che si concretizzi a livello centrale una linea programmatica risolutoria. Non possiamo continuare a lasciare le famiglie, gli insegnanti e gli studenti nell'incertezza scolastica del domani - conclude Fontana - perché i danni al Paese sono irreparabili. L'autonomia, anche nel settore della scuola, è la soluzione". Nel pomeriggio la conferenza Stato-Regioni prevista per oggi è stata rinviata a domani"

13:43 - Vescovo Brescia: "Con fondi Intesa risposta a bisogni"

"Non posso che esprimere tutta la mia personale riconoscenza a questo gesto inatteso di Banca Intesa Sanpaolo che ci offre la possibilità di dare una risposta immediata ai tanti bisogni delle nostre comunità". Lo ha detto il vescovo di Brescia, Pierantonio Tremolada, in merito alla donazione di cinque milioni di euro versata da Banca Intesa alla Diocesi bresciana per l'emergenza Covid. "È vero - ha aggiunto il vescovo di Brescia - sono innumerevoli e gravi le urgenze che ogni giorno si presentano e aumentano. Il virus ha colpito non solo le persone, le famiglie e le istituzioni formative e culturali, ma in profondità anche tutto l'assetto economico e imprenditoriale del Paese. Le parrocchie stanno risentendo della ricaduta negativa e dell'interruzione di ogni attività, comprese quelle pastorali e liturgiche". Tremolada per il momento si è limitato a indicare alcuni criteri per la distribuzione delle risorse: "Seguiremo il criterio dell'uguaglianza, in modo da non creare discriminazioni, ponendo attenzione a tutte le parrocchie; il criterio della perequazione, al fine di meglio riequilibrare le disparità tra le parrocchie, ponendo un occhio di riguardo sulle comunità più in difficoltà e il criterio della solidarietà, in modo che chi ha di più possa aiutare chi ha di meno, chi meno ha patito le conseguenze dell'epidemia possa dare una mano alle realtà economicamente in maggior sofferenza".

13:00 - A Milano vetrine-museo per attirare clienti

Trasformare un'intera via della movida di Milano in una galleria d'arte, in modo da attirare di nuovo persone ma riuscendo a mantenere il distanziamento sociale. È il progetto dell'associazione ArtMe che ha scelto di organizzare una mostra diffusa utilizzando le vetrine dei negozi di via Panfilo Castaldi, ormai da tempo arteria della movida cittadina. L'idea nasce dalla necessità di ridare vita, anche da un punto di vista economico, a una strada piena di negozi e attività commerciali che vivono solo con il pubblico. La mostra, dal titolo "Riflessioni", sarà inaugurata domani (senza un momento preciso proprio per evitare assembramenti) e andrà avanti fino all'11 luglio. Si parte dal punto in cui la via incrocia corso Buenos Aires e si prosegue in un percorso che si snoda fra bar, negozi di ogni genere, ristoranti e lo Spazio Kryptos.

11:53 - Da comitato Bergamo nuovo materiale su Alzano

Delle integrazioni alle numerose denunce presentante da persone che hanno avuto parenti morti durante l'epidemia di coronavirus sono state depositate ieri in procura a Bergamo dai rappresentanti del comitato "Noi denunceremo". Il legale che coordina l'attività del comitato, l'avvocato Consuelo Locati, ha infatti incontrato ieri la procuratrice facente funzione Maria Cristina Rota alla quale ha consegnato dei nuovi documenti che, a quanto si è saputo, riguarderebbero in particolare la vicenda della chiusura e della riapertura dopo poche ore dell'ospedale di Alzano Lombardo il 23 febbraio, dopo che furono scoperti due casi di positivi al Covid-19. La Procura di Bergamo, oltre che su quanto accaduto ad Alzano Lombardo, indaga anche sulla mancata applicazione della zona rossa in Valseriana, dove si è concentrato il maggior numero di vittime in provincia di Bergamo, e per entrambe le vicende ha dato l'incarico di consulente al virologo Andrea Crisanti che già aveva collaborato con la Regione Veneto per contenere l’epidemia.

11:46 - Spedali Civili Brescia dicono grazie con Fausto Leali

Hanno scelto 'Il mio canto libero' di Battisti Mogol gli Spedali civili di Brescia per dire grazie della vicinanza durante l'emergenza Coronavirus. E con il contributo di Fausto Leali hanno girato un video davanti all'ospedale Civile che ha curato più di tremila pazienti. Un video a cui hanno partecipato anche i sanitari, inframmezzato delle immagini dei giorni più difficili della pandemia. Dopo l'applauso dei sanitari, chiude il video la scritta 'Durante l'emergenza sanitaria Covid-19 abbiamo dato tutto. Abbiamo dato tutti. Grazie'.

11:30 - Alcol etilico sequestrato assegnato a ospedali lombardi

Ventimila litri di alcol etilico sequestrato dalla guardia di finanza di Caserta e Brescia, nell'ambito di un'indagine coordinata dalle Procure del capoluogo lombardo e da quella di Napoli Nord, sono state consegnate alla Protezione Civile di Brescia, che provvederà poi ad assegnarlo a diverse strutture sanitarie lombarde che ne hanno fatto richiesta. L'alcol servirà per realizzare disinfettanti con cui sanificare gli ospedali lombardi; si tratta infatti di alcol puro al 95%, che una volta diluito diventerà igienizzante o disinfettante per circa 25mila litri.

11:12 - Coronavirus: 25mila mascherine sequestrate a Ponte Chiasso

Nell'ambito del piano di azione Emergency Operation Stop, disposto dall'Organizzazione Mondiale delle Dogane (OMD), i funzionari del Servizio Antifrode della Sezione operativa territoriale di Ponte Chiasso (Como) e i militari della Guardia di Finanza del Gruppo di Ponte Chiasso hanno sequestrato una partita di 25mila mascherine di tipo FFP2, di origine cinese, proveniente dal Belgio e destinata a una società italiana. I controlli hanno evidenziato che i 500 cartoni, ciascuno contenente 50 mascherine, avevano una marcatura "CE" non regolarmente rilasciata. La merce è stata sequestrata per vendita o acquisto di cose con impronte contraffatte di una pubblica autenticazione o certificazione, vendita di prodotti industriali con segni mendaci e frode nell'esercizio del commercio. Il piano di azione Emergency Operation Stop - spiega una nota -, scattato a seguito dell'emergenza sanitaria mondiale da Covid 19, è coordinato dall'OMD con lo scopo di contrastare, attraverso le dogane, le spedizioni sospettate di riguardare il commercio e la circolazione di prodotti farmaceutici contraffatti, illegali, non autorizzati e sub standard, costituenti un rischio per la salute e la sicurezza dei destinatari finali.

11:00 - Fase 3: Da Intesa Sanpaolo 5 milioni a diocesi di Brescia

Intesa Sanpaolo ha donato 5 milioni di euro alla Diocesi di Brescia per il programma di iniziative a sostegno delle famiglie e delle parrocchie in difficoltà. Il contributo della Banca confluisce nei fondi istituiti dal Vescovo di Brescia mons. Pierantonio Tremolada per rispondere alle emergenze generate dall'epidemia Covid-19 ai quali contribuiscono i privati, la Caritas Diocesana e i presbiteri. Il programma ha come destinatarie le famiglie in difficoltà e oltre 470 parrocchie, e prevede servizi di accompagnamento agli anziani e alle persone sole, sostegno alle famiglie con situazioni di disagio economico o con soggetti diversamente abili o malati, formazione igienico - sanitaria sul territorio, attività ricreative per giovani e ragazzi e altre iniziative realizzate dalla Parrocchie e destinate ad aiutare le comunità in difficoltà a seguito della chiusura forzata provocata dalla pandemia. Tra le altre iniziative filantropiche messe in campo da Intesa Sanpaolo nel territorio bresciano, una donazione da 5 milioni a favore degli Spedali Civili di Brescia per l'acquisizione di apparecchiature e dispositivi di protezione individuale per il personale medico; la donazione in collaborazione con gruppo Calzedonia di circa 4.000 indumenti intimi a pazienti Covid-19 ricoverati impossibilitati a riceverli dalle loro famiglie a causa della quarantena; sostegno al progetto #aiutiAMObrescia promosso dal Giornale di Brescia in collaborazione con la Fondazione della Comunità Bresciana onlus.



10:34 - Ippica: torna pubblico negli ippodromi Snaitech

L'ippica è stato il primo sport a ripartire con il pubblico dopo lo stop per l'emergenza coronavirus, e ora riaprono anche i cancelli dei tre ippodromi Snaitech, con un massimo di mille visitatori contemporaneamente: domani tocca all'Ippodromo Snai La Maura del trotto a Milano, da sabato all'ippodromo milanese del galoppo, Snai San Siro (sarà accessibile anche l'area verde del Cavallo di Leonardo), e a quello Snai Sesana del trotto a Montecatini Terme. Dopo il ritorno a fine maggio all'attività agonistica a 'porte chiuse' in tutta Italia, ora come spiega una nota, a fronte delle ordinanze regionali, è permesso l'ingresso contingentato. Per garantire che avvenga in sicurezza, chi entra negli impianti dovrà sottoporsi alla misurazione della temperatura (dovrà essere inferiore o uguale a 37,5°C) e compilare un modulo con i propri dati, ricevendo un braccialetto colorato e numerato indispensabile al personale di sicurezza per il monitoraggio dei presenti.



7:17 - Giuseppe Sala: "Franceschini venga a Milano per confronto lavoratori"

Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha partecipato, insieme all'assessore alla Cultura del Comune, Filippo Del Corno, alla settimanale assemblea pubblica del mercoledì dei lavoratori dello spettacolo lombardi, che si è tenuta nel giardino della Triennale e che discute della crisi in cui versa il settore dopo l'emergenza Covid. Il sindaco ha proposto ai lavoratori, attori, maestranze, tecnici, di elaborare una piattaforma di richieste concrete per poi chiedere al ministro dei Beni culturali, Dario Franceschini, di venire a Milano per un confronto. "Il ministro Franceschini va richiamato a Milano, ma avendogli dato un' agenda delle questioni sui cui vogliamo discutere. Credo sia necessario lavorare sul breve periodo perché c'è un tema di reddito di continuità e poi c'è una visione di lungo termine su cui bisogna alzare il profilo dell'ambizione. Giusto provare dalla Lombardia e vedere se si può usare questa come area test" per la ripartenza della Cultura, "se non saremo rapidi i fondi e l'impegno andranno altrove. Se Franceschini non è venuto prima deve venire". In platea anche i direttori dei teatri milanesi, come Sergio Escobar del Piccolo Teatro di Milano, Andrée Ruth Shammah del Teatro Parenti. I lavoratori hanno chiesto ai direttori e al Comune di poter realizzare un festival che servirà anche a fare una raccolta fondi per i colleghi che più hanno bisogno di aiuto economico in questo periodo. I lavoratori avevano individuato il teatro Burri del Parco Sempione, ma l'assessore Del Corno li ha invitati a trovare insieme uno spazio comunale che si potrà mettere a disposizione. Ai direttori dei teatri i lavoratori hanno chiesto di ospitare le assemblee che ci saranno quest'inverno. "È il governo che deve rendersi conto che c'è una componente produttiva che non è solamente indotto immediato - ha detto Sergio Escobar -, quando sento dire che la valutazione dello spettacolo è la fatturazione dell'indotto dico che non sanno niente di economia, perché in realtà cultura e teatro creano relazioni e conoscenza che producono Pil".