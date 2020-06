Coronavirus Lombardia: 170 nuovi contagi e altri 22 decessi

Fra i nuovi casi, 53 sono stati trovati in seguito ai test sierologici effettuati a Bergamo e 84 sono “debolmente positivi”. Stabili i posti letto in terapia intensiva, che sono 48. Calano i ricoveri in altri reparti, per un totale di 622

In Lombardia i nuovi contagiati sono 170, per un totale di 93.431 positivi in regione. Fra i nuovi casi 53 sono stati trovati in seguito ai test sierologici effettuati a Bergamo e 84 "debolmente positivi" (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - LA SITUAZIONE IN LOMBARDIA). Il rapporto con i tamponi giornalieri è 1.7%. Sono 22 i decessi per un totale complessivo di 16.608 morti in regione. Stabili i posti letto occupati in terapia intensiva (48), calano i ricoveri negli altri reparti (-70, 622 in totale).

La situazione in Lombardia

Sono sempre le province di Milano, Bergamo e Brescia le tre zone più colpite dalla pandemia in Lombardia. Dei 170 nuovi casi, infatti, 79 sono a Bergamo (14.271 in totale), 28 a Milano (24.267) e 24 a Brescia (15.543). Sotto i dieci nuovi contagiati tutte le altre province.