Sono 88 i nuovi casi di coronavirus accertati in Lombardia nelle ultime 24 ore, che portano il totale dei contagi da inizio emergenza a 93.261. Lo rende noto la Regione. I tamponi eseguiti nell’ultimo giorno sono stati 9.099, con una percentuale di positività dello di 0.97%. Dei nuovi positivi, 17 sono emersi a seguito di test sierologico. Salgono a 16.586 le vittime in regione, sette in più rispetto a ieri. Forte calo dei ricoveri nei reparti di degenza, che si attestano a 692 (-218), mentre le terapie intensive scendono a 48 (-3). I guariti/dimessi sono 64.448. (CORONAVIRUS: TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE - LA SITUAZIONE IN LOMBARDIA)

I dati nelle province

Sono 29 i nuovi casi registrati nella città metropolitana di Milano (24.239 in totale) di cui 17 nel capoluogo (10.321), 15 invece a Bergamo (14.192) e 14 a Brescia (15.519). Nessun nuovo caso nelle province di Varese e Sondrio.

Il commento dell'assessore Gallera

“I dati di oggi si qualificano per un ulteriore, sensibile calo dei pazienti ricoverati nei reparti di degenza dei nostri ospedali", ha commentato l'assessore al Welfare, Giulio Gallera. ”La nuova catalogazione dei positivi - ha aggiunto - introdotta dal Ministero della Salute, che prevede una distinzione fra i casi identificati a seguito di attività di screening e quelli dovuti a sospetto diagnostico, va proprio nella direzione delle richieste formulate nei giorni scorsi da Regione Lombardia all'Istituto Superiore di Sanità e confortate dalle indicazioni della Comunità scientifica".