Mantova, molesta 20enne in strada poi picchia un passante: denunciato

Arrestato a Mantova un uomo di 30 anni, accusato di aver molestato una ragazza in pieno centro e aver picchiato un passante di 45 anni intervenuto in difesa della giovane. Gli agenti di polizia della Mobile hanno rintracciato l’aggressore e lo hanno denunciato per molestie e lesioni. L’uomo, di origini nigeriane e da poco domiciliato a Mantova, ha numerosi precedenti alle spalle per spaccio di droga e molestie. A quanto si apprende, la Questura sta valutando il suo status in Italia per arrivare quanto prima alla sua espulsione.

Le molestie e l’aggressione

Secondo quanto ricostruito, l'uomo ha seguito per molto tempo la ragazza, importunandola con una serie di avances. Quando la ventenne ha chiesto aiuto a un passante, subito intervenuto, il 30enne ha colpito l’uomo con un pugno al volto e ha calpestato i suoi occhiali caduti a terra.