Un sub di origine polacca non è più riemerso dalle acque del lago di Garda a Tremosine, nel Bresciano. È accaduto nel primo pomeriggio di oggi quando l'uomo si è immerso in acqua mentre la madre lo aspettava sulla riva, è stata proprio la donna a lanciare l'allarme. Sono in corso le ricerche con i sommozzatori arrivati da Milano.