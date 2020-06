Coronavirus, a Milano la manifestazione “Salviamo la Lombardia”

Alcune migliaia di persone si sono radunate in piazza Duomo per protestare contro la gestione dell’emergenza Covid da parte della Regione e chiedere il commissariamento della sanità lombarda. Presidio dei centri sociali sotto palazzo Lombardia e corteo degli anarchici tra piazzale Loreto e via Padova

Alcune migliaia di persone si sono radunate oggi pomeriggio alle 15 in piazza Duomo, a Milano, per prendere parte alla manifestazione “Salviamo la Lombardia”, promossa da più di 60 sigle e associazioni, tra cui Medicina Democratica, I Sentinelli, Milano 2030, Arci, Acli, Casa Comune, la Fiom Cgil, per protestare contro la gestione dell’emergenza Covid (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE - LA SITUAZIONE IN LOMBARDIA) da parte della Regione e chiedere il commissariamento della sanità lombarda. Il presidio è iniziato con un minuto di silenzio in memoria delle oltre 16mila vittime della pandemia in regione, con i presenti che, mantenendo le distanze di sicurezza e indossando una mascherina listata a lutto, si sono seduti a terra. La piazza si è poi sciolta in un lungo e commosso applauso. (FOTOGALLERY)

Le testimonianze

I manifestanti hanno esibito uno striscione bianco con su scritto in rosso “Commissariate la sanità lombarda”, mentre dal palco allestito dagli organizzatori si sono susseguite le testimonianze di famiglie, medici di base e altri che hanno vissuto o cercato di gestire l’epidemia. Tra loro Cecilia Strada, ex presidente di Emergency: “Abbiamo dovuto guardare i nostri concittadini che morivano da soli a casa. Serve aprire una riflessione sul sistema sanitario, sul diritto alla salute perché quello che è successo non si può ridurre a uno scontro tra partiti”.

Poi, hanno preso la parola anche i parenti degli ospiti delle Rsa deceduti a causa del Covid, anche loro scesi in piazza. "Io ho perso mia madre che era al Don Gnocchi di Milano soltanto per la riabilitazione - racconta una di loro a margine della manifestazione -, pensavo che in quella struttura l'avrebbero protetta perché questo è il compito delle Rsa, ma questo non è accaduto e ci sono responsabilità sicuramente da parte della Regione Lombardia e anche da parte di medici, infermieri e personale. Ho molta fiducia che la giustizia farà il suo corso e questa vicenda non verrà dimenticata. Quello che abbiamo passato non lo auguriamo a nessuno”, ha concluso.

Dopo aver girato attorno a Palazzo Lombardia e aver acceso anche dei fumogeni "per farci vedere - hanno detto - da questi criminali", si sono fermati di nuovo lungo via Melchiorre Gioia davanti alla sede della Regione, spiegando che il corteo durato una ventina di minuti si è concluso. Ora sono ripresi gli interventi e le testimonianze dal palco degli organizzatori contro la gestione sanitaria dell'emergenza Covid da parte della Regione. Alla manifestazione stanno partecipando più di 500 persone.