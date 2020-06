Coronavirus in Lombardia, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

Così la nota: "L'ingresso in struttura sarà concesso solo ai parenti degli ospiti ricoverati nei reparti 'covid free' o 'Covid negativizzati' e in presenza di buone condizioni di salute"

A maggio 2020 ci sono stati 36 decessi presso la sede Pio Albergo Trivulzio, due decessi presso Rsa Principessa Jolanda e sette decessi presso l'Istituto Frisia di Merate. Lo si legge in un bollettino interno riservato ai dipendenti del Pio Albergo Trivulzio, al centro (insieme ad altre Rsa) delle indagini della Procura di Milano sulla gestione dell'emergenza coronavirus nelle case di cura.

"Lunedì 22 giugno il Pio Albergo Trivulzio riapre, in via sperimentale, l'accesso alle visite dei famigliari". Lo si legge in una nota del Pio Albergo Trivulzio di Milano. "L'ingresso in struttura - continua il comunicato della casa di cura - sarà concesso solo ai parenti degli ospiti ricoverati nei reparti 'covid free' o 'Covid negativizzati' e in presenza di buone condizioni di salute".

La Scala di Milano potrebbe riaprire per dei concerti di prova già dalla seconda settimana di luglio. Il sovrintendente del teatro Dominique Meyer nell'incontro di ieri con i sindacati ha spiegato l'ipotesi a cui si sta lavorando con concerti 'piccoli', fatti da quartetti, uno o due cantanti, o solisti. Un modo per valutare la capienza (che con le nuove norme regionali potrebbe forse arrivare a 600 posti) e per oliare gli ingranaggi in vista della riapertura di settembre.