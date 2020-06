Milano, Ztl e AreaC riattivate dopo la sospensione: gli orari

Area B rimane sospesa per tutti fino a nuovo provvedimento. Riaperto anche l'Infopoint Area B e Area C di piazza Duomo con orario regolare, dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 15:30

A Milano dal 15 giugno 2020 Area C è nuovamente attiva. Area B rimane sospesa per tutti fino a nuovo provvedimento. Riaperto anche l'Infopoint Area B e Area C di piazza Duomo con orario regolare, dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 15:30. L'Area C, che era stata sospesa a causa dell'emergenza Coronavirus (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - LO SPECIALE - L'EMERGENZA IN LOMBARDIA), è un’area del centro storico di Milano con restrizioni di accesso per alcune tipologie di veicoli. Coincide con la Zona a traffico limitato Cerchia dei Bastioni ed è delimitata da 43 varchi con telecamere, di cui sette a uso esclusivo del trasporto pubblico.

Gli orari

Area C Milano è attiva da lunedì a venerdì dalle 7.30 alle 19.30 mentre non è attiva il sabato e nei giorni festivi. In Area C Milano, durante i suo orari di funzionamento, vige il divieto di accesso e circolazione per i veicoli di lunghezza superiore a 7,5 metri.

Cosa è cambiato

La sosta è ancora libera e gratuita negli spazi con strisce blu esclusivamente all'esterno della cerchia filoviaria, negli ambiti 8, 25, 30, 31, 34, 35, 36, 38, 42, 43 del territorio cittadino. All’interno della cerchia filoviaria 90-91 è stata invece ripristinata la sosta riservata ai residenti negli stalli contrassegnati dalla riga gialla e a pagamento sulle strisce blu. In questo modo continua a essere garantita l'accessibilità in aree territoriali caratterizzate da una domanda di sosta particolarmente alta, vista l’attuale limitata capacità del trasporto pubblico, soprattutto extra urbano. Questi ambiti costituiscono infatti zone di interscambio tra il trasporto privato e le diverse forme di offerta di trasporto pubblico e sharing. Anche questa misura, così come per l’Area B, resterà in vigore sino all’adozione di un successivo provvedimento che terrà conto del monitoraggio della congestione, della capacità del trasporto pubblico e dell’evolversi della situazione epidemiologica.

Personale sanitario esente da pagamento e divieto Ztl

Sono esentati dal pagamento della sosta e derogati dal divieto di accesso nelle Zone a traffico limitato, a esclusione della ztl Area C per la quale è prevista la sola esenzione dal pagamento della somma giornaliera di accesso, i veicoli utilizzati da personale sanitario (medici, infermieri, farmacisti, operatori sanitari) e di altre categorie impegnate nelle attività di gestione dell’emergenza sanitaria.